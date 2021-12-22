Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı - Haberler
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

AA - Haberler | Güncel

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 35 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde suni karlama sistemi de çalıştırılıyor.

Yetkililer, yağışın devam etmesi ve karın yeterli seviyeye ulaşması durumunda merkezin kayakseverlerin hizmetine açılacağını belirtti.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

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