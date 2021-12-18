Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre oldu - Haberler
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Kar yağışının etkili olduğu Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

SİVAS (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta dün gece başlayan kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla, yüksek kesimlerde ise etkisini artırarak sürdü.

Kar yağışı sonrası Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi beyaza büründü. Merkezde kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre oldu

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre oldu

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre oldu

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre oldu

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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