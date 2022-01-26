Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, kente 58 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.