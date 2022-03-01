Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı - Haberler

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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 120 santimetre ölçüldü.

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 120 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde suni karlama sistemi de zaman zaman çalıştırılıyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Toros Dağları, Turizm, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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