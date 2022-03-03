Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Haberler

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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Sivas Yıldız Dağı'nda yoğun tipi etkili oldu.

SİVAS (İHA) - Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Sivas Yıldız Dağı'nda yoğun tipi etkili oldu.

Sivas'ta havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 115 santimetreye yaklaşırken, bölgede iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde ise, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden yoğun kar ve fırtınadan dolayı tüm pistlerin kullanıma kapatıldığı duyuruldu.

Kayak merkezindeki bungalov evler ise kar altında güzel görüntüler oluşturdu. - SİVAS

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Toros Dağları, Türkiye, Sivas, kar, Spor, Haberler

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