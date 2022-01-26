Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Haberler
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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.

SİVAS (İHA) - Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı gece boyunca devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi buldu. Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Beklenilenin üzerinde yağan kar kayak severleri mutlu etti. - SİVAS

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Türkiye, Sivas, kar, Yerel, Haber

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