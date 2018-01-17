Yıldız Dağı'na Kar ve Tipi Engeli

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yoğun kar yağışı, şiddetli tipi ve fırtına nedeniyle hizmet veremeyecek.

Sivas merkeze 58 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu kar yağışının az olması nedeniyle yapay kar ile başlatıldı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükselirken, sadece acemi pisti kayak yapılabilir duruma geldi. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kayak severlerin yüzünü güldürdü. Kayak merkezi yetkilileri yoğun kar yağışı, şiddetli tipi ve fırtına nedeniyle kayak merkezinin yarın hizmet veremeyeceğini bildirdi. - SİVAS