Yıldız Dağı Kayak Severleri Bekliyor

Sivas'ta görülen yoğun kar yağışının ardından tüm pistleri hazır hale gelen Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi kayak severlerin yüzünü güldürdü.

Yoğun kar yağışı ile birlikte tesislerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken, profesyonel pistler ve acemi pisti gece boyu yürütülen çalışmaların ardından kayak için uygun hale getirildi. Tesislerde otel, kafeteryalar, buz park ve telesiyejlerde ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Kayakseverler için tesislerde tüm imkanların hazır olduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan,"Özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte ara tatilde, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere, ilimiz ve çevre illerdeki herkesi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine davet ediyoruz. Pistlerimizin tamamı açık ve kar kalınlığı istenen seviyede. Buruciye A.Ş. misafirlerimiz için tüm hizmetleri sunmaya hazır. Halkımızı tesislere eğlenceli dakikalar geçirmeye bekliyoruz." dedi.

Yıldız Dağı'na rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımın sağlanması için karla mücadele ekiplerinin ve karayollarının çalıştığını söyleyen Ceyhan, "Ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Sürücülerimizden de kışlık lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, araçlarının zincirlerini yanlarında bulundurmalarını ve trafik kurallarına da uymalarını önemle rica ediyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS