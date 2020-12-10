Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak

10.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:18
Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine 200 bungalov daha yapılacağını bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine 200 bungalov daha yapılacağını bildirdi.

Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Sıcak Çermik arasındaki 54 kilometrelik bağlantı yolunun 1. etabında tamamlanan ve standartları artırılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'dan bilgi alan Ayhan, "Altyapı çalışması bölgeye ciddi hareketlilik kazandıracak, çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Tokat ve Sivas'ın Yıldız Dağı kayak merkezi bağlantısı bizim için çok elzemdi." dedi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra kayak merkezini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan 10 bungalov hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nda bu yıl güzel yenilikler yapıldığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu güzel çalışmalardan biri de bungalov evleri. Pandemi, sosyal yaşamı da değiştirdi. İnsanlar yoğun ve kalabalık ortamlardan daha çok steril, aileleriyle iç içe ortamları, hizmetleri arzu ediyor. Biz de bunun bilicinde olarak bu sene hemen ilk etapta bungalovların yapımını gerçekleştirdik. Hedefimiz onlarca bungalov. Onu bitirdiğimiz zaman artık sosyal donatılarla birlikte bir kış köyü olacak. Daha güzel bir kimlikle farklılık oluşturulacak. Bungalov tarzı evler tamamlandığında Norveç ve İsveç'teki dağ evlerini andıran bir mekan olacak. Bir ailenin çok rahat kullanabileceği, içi dağın yapısına uygun, tamamen ahşaptan oluşan evler. Geleneksel ve modern yaşamın birleştiği, gerekli şartlara uygun, ısısından tutun da otantik yapısına, kullanılışından görseline kadar güzel, sempatik yapılar."

Vali Ayhan, evlerin çok ilgi gördüğünü, ilerleyen aşamalarda 200 bungalov daha yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

İlgili Haberler

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi 'Güvenli Kayak Merkezi' sertifikası aldı
Erciyes Kayak Merkezi "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası aldı
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sörloth Şenol Güneş Sinan Gümüş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldız Dağı kayak merkezine 200 bungalov yapılacak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:45:14. #1.15#
title