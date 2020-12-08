Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı
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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

08.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:26
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı'nda yakın zamanda kayak sezonunun açılması bekleniyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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