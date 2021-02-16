Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreyi bulduğu merkezde profesyonel ve amatör pistler ile mekanik ve sosyal tesisler hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak misafirlerini ağırlayan otel ve bungalov evlerde konaklamak isteyenler HES kodu ile giriş yapıyor.

2 bin 552 rakımlı kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra 74 odalı 170 yatak kapasiteli 2 otel ve 10 bungalov ev bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer