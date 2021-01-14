Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

14.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:03
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı zirvede 25 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı zirvede 25 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Dağın zirvesinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Hava tahmin raporlarına göre kayak merkezinde kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması durumunda kayak sezonunun kısa sürede açılabileceği belirtildi.

2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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