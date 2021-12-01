Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Güncel

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti Sivas'a 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

SİVAS - Sivas'a 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışla kayak merkezinin bulunduğu alanda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreyi geçti. Kar yağışının ardından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kartpostallık görüntülere de sahne oldu.

Kar yağışının devam etmesi durumunda Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde önümüzdeki günlerde sezonun açılması bekleniyor.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

 Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title