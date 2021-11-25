Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı - Haberler
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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Kar yağışı etkili oldu.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar sevindirdi.

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi ve yeterli seviye ulaşması durumunda Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin kayakseverlerin hizmetine açılacağını belirtti.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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