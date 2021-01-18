Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayakçıları ağırlamaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayakçıları ağırlamaya başladı

18.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:10
Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayakçıları ağırlamaya başladı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kayakseverleri misafir ediyor.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kayakseverleri misafir ediyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yaklaşık 90 santimetreyi bulduğu merkezde profesyonel ve amatör pistler olmak üzere çeşitli mekanik ve sosyal tesisler hizmet vermeye başladı.

Sezon açılışı yapılan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne profesyonel kayakçılar ve vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlayan otel ve bungalov evlerde konaklamak isteyenler HES kodu ile giriş yapıyor.

2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra 74 odalı 170 yatak kapasiteli 2 otel ve 10 bungalov ev gibi ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayakçıları ağırlamaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:26:54. #1.14#
title