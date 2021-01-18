Yıldız Dağı Kayak Merkezi kayakçıları ağırlamaya başladı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kayakseverleri misafir ediyor.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kayakseverleri misafir ediyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yaklaşık 90 santimetreyi bulduğu merkezde profesyonel ve amatör pistler olmak üzere çeşitli mekanik ve sosyal tesisler hizmet vermeye başladı.

Sezon açılışı yapılan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne profesyonel kayakçılar ve vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlayan otel ve bungalov evlerde konaklamak isteyenler HES kodu ile giriş yapıyor.

2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra 74 odalı 170 yatak kapasiteli 2 otel ve 10 bungalov ev gibi ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer