Yıldız boksörler ringde nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız boksörler ringde nefes kesti

Yıldız boksörler ringde nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız ve Gençler Boks Turnuvası müsabakaları nefes kesti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız ve Gençler Boks Turnuvası müsabakaları nefes kesti.

Erzurum Boks İl Temsilciliği tarafından planlanan ve 3 gün sürecek turnuvaya 14-17 yaş grubu 100 sporcu katılıyor. Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar 16 sıklette devam ediyor. Boksörler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan yaptığı açıklamada, "Şu anda Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen Üst Minikler Erzurum İl Birinciliği devam ediyor. Burada dereceye girecek boksörler 11-16 Temmuz'da Sakarya'da yapılacak Üst Minikler Türkiye Şampiyonası ön elemelerine katılacak. Sakarya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da derece giren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Uzun bir aradan sonra ringlerde gonk çalınmasını özlemiştik. Yaşanan pandemi inşallah son bulur ve normal hayata geçeriz" diye konuştu. - ERZURUM

Yıldız boksörler ringde nefes kesti
Yıldız boksörler ringde nefes kesti
Yıldız boksörler ringde nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Selim Sertab Erener Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldız boksörler ringde nefes kesti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.07.2021 09:52:59. #1.13#

title