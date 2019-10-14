14.10.2019 13:56

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi sınırlarında yer alan Yıldız Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanıldı.

Yıldız Dede Türbesini yerinde inceleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Şekeroba Mahallesi sınırlarında yer alan türbenin çevre düzenlemesine başladıklarını söyledi.

Okumuş, iki ay gibi bir süre içerisinde türbeyi vatandaşların ziyaretine açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA