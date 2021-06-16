Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşındaydı, vefat nedeni nedir?

Yıldız Ayhan' dan üzücü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde zatürre nedeniyle hastaneye yatırılan TRT sanatçısı Yıldız Ayhan yoğun bakımına alındıktan bir süre sonra vefat haberi geldi. Müzik camiasını üzen bu haber üzerine Yıldız Ayhan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Ankara Radyosu'nda çalışmış olan Ayhan'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşındaydı, vefat nedeni nedir? Detaylar haberimizde!

Halk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Yıldız Ayhan' dan üzücü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde zatürre nedeniyle hastaneye yatırılan TRT sanatçısı Yıldız Ayhan yoğun bakımına alındıktan bir süre sonra vefat haberi geldi. Müzik camiasını üzen bu haber üzerine Yıldız Ayhan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Ankara Radyosu'nda çalışmış olan Ayhan'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşındaydı, vefat nedeni nedir? Detaylar haberimizde!

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğan ses sanatçısıdır.

Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını seslendiren ilk şarkıcılardandır.

1956 yılında başladığı şarkıcılık mesleğine, Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak deneyimlemiştir.

Yıldız Ayhan, kendisi gibi TRT ses sanatçısı olan Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmiştir.

1976 yılında ise İstanbul Radyosu'nda görev almıştır. Ve ardından 1999 yılında emekli olmuştur

Ahmet Gazi Ayhan ile evliliklerinden 2 çocuk sahibi olan Yıldız Ayhan'ın dört torunu vardır.

30 yıl önce eşi Ahmet Gazi'yi kaybetmişTRT sanatçısı Yıldız Ayhan, Mayıs ayından beri gördüğü zatürre tedavisinden sonra yaşamını kaybetmiştir.

YILDIZ AYHAN KAÇ YAŞINDAYDI, VEFAT NEDENİ NEDİR?

Yıldız Ayhan, 1938 doğumlu olup 83 yaşında vefat etmiştir. Ölüm nedeni; TRT Sanatçısı Yıldız Ayhan Mayıs ayından beri gördüğü zatürre tedavisinden sonra yoğun bakımına alındıktan sonra hayatını kaybetmiştir.