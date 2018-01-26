Yıldız Arıcılık Kursunu Ziyaret Etti

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Yıldız Beldesi ve Ovacık Köyünde açtığı arıcılık kursu devam ediyor.

İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Yıldız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve MERDER'in ortaklaşa düzenlediği Arıcılık kursunu ziyaret etti.

Sivas'taki arıcılığın önemine vurgu yapan Yıldız şunları söyledi:

"İl Müdürlüğü olarak bizim asli görevlerimizden bir tanesi eğitim ve eğitime önem veriyoruz. Bakanlık olarak birçok başlık altında bitkisel ve hayvansal konularda desteklemelerimiz var. Bu desteklerden herkesin faydalanması için sürekli arkadaşlarımızla çalışıyoruz. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile birlikte bu gibi eğitim çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu kurslarımızın en önemlilerinden bir tanesi arıcılık kursu, Türkiye'de çiçek balında en önemli İl konumundayız ama bunu Sivas olarak tanıtamamışız, birlikte ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. 2016 TÜİK rakamlarına göre arıcılık işletme sayısı bakımından 3. sırada, bal üretiminde 7. sıradayız. Bal üretimimiz 2 bin 400 ton gibi görünüyor ama 2017 yılı rakamlarımızda bunu 3 bin 700 tona çıkardık. 2017 yılında kuraklık vardı bundan dolayı biraz kaybımız oldu ama 2018 yılında inşallah üretimiz sizlerin de katkısı ile artarak devam edecek."

Ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Baral, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Samet Ateş, Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Aktaş, Merakum ve Dumanlı Çayı Yöresi Belde ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Bediroğlu'da katıldı.