Yıldırımlılardan Kültür Turları'na Yoğun İlgi

Yıldırım Belediyesi, Yıldırımlıları ücretsiz olarak Türkiye'nin önemli turizm merkezleriyle buluşturmaya devam ediyor. Medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun tarihi mirasıyla, ilçe sakinlerini kucaklaştıran Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği kültür turları 7'den 70'e binlerce Yıldırımlının ilgi odağı oldu. 2016 yılından bu yana düzenlenen kültür turlarında 19 bin 255 kişiyi eşsiz doğal ve tarihi zenginliklerle buluşturan Yıldırım Belediyesi, bu sene gerçekleştirdiği turlarla Yıldırımlıları Konya, Çanakkale, Bolu-Abant, Safranbolu-Amasra ve İstanbul'a götürüyor.

Bu yıl ilki düzenlenen kültür turlarında Ağustos ayı kayıtları yoğun ilgi görürken turlara katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası, Barış Manço Kültür Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Spor Kompleksi, Piremir YIL-MEK Okul Öncesi Birimi ile Çınarönü, Şirinevler ve Karapınar Mahalle Konakları YIL-MEK Okul Öncesi Birimleri'ndeki başvuru noktalarından biletlerini alabiliyor. Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası önünden kalkacak otobüslerle düzenlenecek turlarda vatandaşlara gidecekleri yerlerin detaylı bilgilerinin anlatıldığı broşürler de dağıtılacak.