Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi'ne yeni bir meydan kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi'ne yeni bir meydan kazandırmaya hazırlanıyor.

Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Meydanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, 610 metrekarelik meydanda yeşil alan, dinlenme alanları ve oturma bankları yer alacak. Doğal malzemeler kullanılarak modern çizgilerin zeminle buluşturulacağı meydan, ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte Yıldırımlıların nefes alabileceği bir sosyal hayat alanı olacak.

İncirli Meydan projesinin Yıldırım'a yeni bir soluk kazandıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Meydanlar şehirlerin ruhunu yansıtan önemli ve özel mekanlardır. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin doğal ve tarihi dokusuna uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yeni buluşma noktası olacak Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Meydanı projesini sür'atle tamamlayarak, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi. - BURSA

Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Marcao
Magazin Bensu Soral Kylie Jenner Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Arda Turan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıldırımlılara nefes aldıracak meydan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:42:31. #1.17#