Yıldırımlılar sabah sporuyla sağlıklı yaşıyor
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Yıldırımlılar sabah sporuyla sağlıklı yaşıyor

Yıldırım Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinlikleri düzenliyor.

Yıldırımlılar sabah sporuyla sağlıklı yaşıyor
13.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:14

Sağlıklı yaşamın anahtarı sporun yaygınlaşmasını ve ilçe sakinlerinin yaşamlarında yer bulmasını destekleyen Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini sabah sporunda buluşturuyor. İlçe sakinlerine sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan Yıldırım Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapmaya davet ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldıktan sonra spor yapmak isteyen vatandaşlara önemli bir imkan tanıyan sabah sporuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Mimarsinan Mustafa Kuşdil Sağlık Parkı'nda Salı ve Perşembe günleri saat 07.00'de gerçekleştirilen sabah sporu ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Temel ısınma hareketleri ile birlikte egzersiz gerçekleştirilen etkinliklerin, müzik eşliğinde yapılması da katılımcılara sporla birlikte eğlenme imkânı sunuyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen sabah sporu öncesinde katılımcıların ateşleri ölçülerek not alınıyor, kurulan dezenfektan standı ile de hijyen kurallarına uyulması sağlanıyor. Sağlık görevlisi gözetiminde yapılan sabah sporu ile sağlıklı yaşama adım atmak ve dengeli beslenmek isteyen Yıldırımlılara diyetisyen tarafından günlük beslenme programı da hazırlanıyor. Sabah sporu ile hem güne zinde başlama hem de sağlıklı yaşama adım atma imkanı bulan katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikten ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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