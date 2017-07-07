Yıldırımlılar Nefes Alacak

Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandıracağı mesire alanları ile vatandaşlara nefes aldıracak.



Cumalıkızık, Balaban ve 75. Yıl mahallelerinde planlanan mesire alanlarıyla insanların hayatına renk katacak olan Yıldırım Belediyesi, ilçede yeni sosyal alanlar oluşturacak. Tarihin önemli izlerini bünyesinde barındıran Yıldırım, Cumalıkızık mirasına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarma çalışmalarının yanında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan önemli merkeze değer katacak adımlar atıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alarak dünyaya mal olan Cumalıkızık, tarihi güzelliklerinin yanında doğasıyla da adından söz ettirecek. Restorasyon çalışmalarını hızla yürüten Yıldırım Belediyesi, diğer yandan da insanların şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak tabiatla bütünleşeceği, spor yapabileceği ve vakit geçirebileceği bir mesire alanı oluşturarak bölgeye değer katıyor.



Yıldırım Belediyesi, Balaban Mahallesi'ne vatandaşların dinlenerek vakit geçirebilecekleri mesire alanı kazandırıyor. 51 bin 523 metrekare alan üzerinde planlanan mesire alanı, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara nefes alacakları önemli bir imkan sağlayacak. Piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, adrenalin park, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak mesire alanı insanların yeşille kucaklaşmasına olanak tanıyacak.



Belediye, 75. Yıl Mahallesi'nde mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait 34 bin metrekare ormanlık alanda insanların nefes alacağı bir mesire alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıktan onayı alınanproje kapsamında bünyesinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, kır lokantası, kır kahvesi, bisiklet yolu ve spor alanı bulunan, Yıldırımlıların dinlenebilecekleri, doğayla kucaklaşabilecekleri mesire alanı oluşturulacak. Şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyen tüm vatandaşlara hizmet verecek proje Yıldırım'ın marka değerini yükseltecek.



Cumalıkızık'a kazandırılacak mesire alanının Yıldırımlılarla birlikte tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet vererek tarih ve doğa turizminin canlanmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Cumalıkızık, kadim medeniyetimizden bizlere kalan önemli bir miras. Bu mirası aslına uygun olarak koruma ve yaşatma adına sürdürdüğümüz çalışmaların yanında turizm potansiyeli yüksek olan bölgemize, içerisinde piknik alanları, kır lokantası, kır kahvesi, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanı bulunan, insanlarımızın doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği ve aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği bir mesire alanı oluşturarak Yıldırım'a yeni bir sosyal alan kazandıracağız. Yeşil alanları ve parkları ilçemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alacakları, yaşamın stresinden uzaklaşacakları ve çocuklarımızın eve hapsolmadan doyasıya oynayacağı alanlar kentsel dönüşümün önemli bir sac ayağı. Hemşehrilerimizin şehrin temposundan uzaklaşarak doğayla kucaklaşmasına önem veriyoruz" dedi.



Uludağ'ın eteklerinde yer alan Yıldırım'ın eşsiz doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Tabiatıyla benzersiz güzellikleri bünyesinde barındıran Uludağ'ın bir parçası olan ilçemiz, yeşil dokusuyla doğanın zenginliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu güzellikleri daha da artırmak adına Yıldırım'da başlattığımız sosyal donatı alanlarını çoğaltma çalışmalarımız dahilinde olan 75. Yıl Mahallesi mesire alanı, insanlarımız için alternatif bir sosyalleşme bölgesi olacak. Yapılaşmanın hızla devam ettiği şehirlerin önemli eksiklerinden olan sosyal donatı alanlarını ilçemize kazandırarak insanlarımızın yeşille bütünleşebileceği, aileleriyle zaman geçirirken spor yapabileceği bir mesire alanını daha vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA