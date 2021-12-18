Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor - Haberler
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Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor

Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yıldırım Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri maksadıyla birçok projeye imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri maksadıyla birçok projeye imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde, Şükraniye Mahallesi Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde 'doğal rattan ve sun'i rattan örgü yapma' kursu veriliyor. Haftanın beş günü verilen eğitimlerde kursiyerler doğal ya da sun'i rattan ile örme tekniklerini, malzemenin bakımını ve ürün yapımını öğreniyor. Aldıkları eğitimler ile el becerisi kazanan kursiyerler, pratik uygulamalar sayesinde de ekonomik kazanç elde ediyorlar. - BURSA

Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor

Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor

Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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