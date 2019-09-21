Yıldırımlı gönüllülerden dünya temizlik gününe destek

21.09.2019 13:56

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek, doğaya bırakılan atıkları toplamak ve Yıldırım'ın doğal güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunmak için yaklaşık 5.5 kilometrelik doğa parkurunda düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcıları Ali Mollasalih, Fatih Polat, Yusuf Demirok ve meclis üyeleri ile doğa sever Yıldırımlılar katıldı.

GÖNÜLLÜLERDEN GÖNÜLLÜLERE DESTEK

'Doğal Olarak Yıldırım' sloganıyla gerçekleştirdikleri farkındalık yürüyüşlerini bu hafta Dünya Temizlik Günü gönüllüleriyle birleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu hafta da 'Doğal Olarak Yıldırım' sloganıyla yola çıktığımız yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki parkurumuz Fidyekızık-Cumalıkızık arasındaki 5.5 kilometrelik bir parkur. Yeşilin farklı tonları ve eşsiz Bursa manzarası eşliğinde sağlıklı yaşam ve temiz bir doğa temasıyla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bugün Dünya Temizlik Günü, sivil toplum kuruluşları, belediye personellerimiz, gönüllüler ve doğa severlerden oluşan 'Doğal Olarak Yıldırım' ekibi olarak yürüyüşümüzün ardından SİYAMDER (Sivil Yaşam Derneği) gönüllüleriyle bir araya gelerek 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan temizlik harekatına katıldık. Tarihi açıdan da büyük öneme sahip UNESCO Dünya Mirası listesindeki 600 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık'ta, yaklaşık 250 gönüllü ile birlikte farkındalık oluşturma adına gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile çöp körlüğünün önüne geçmek istiyoruz. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Özellikle Yıldırım ve Bursa'nın barındırdığı güzelliklerin yanında şehrin sırtını yasladığı Uludağ'ın benzersiz doğası, korunması gereken önemli bir zenginliğimiz. Yıldırım'ın bu güzelliklerine biz sahip çıkabiliriz, biz koruyabiliriz. Bu doğal güzellikler kirletilmeyi hak etmiyor. Doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

BİR GÜNDE DÜNYA TEMİZLİĞİ

Tüm Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak sahada olduklarını belirten Sivil Yaşam Derneği Genel Başkanı Fatih Vardar "Yüz binlerce insan çöp körlüğünü yenmek için temizlik faaliyetine giriştiler. Biz de Bursa'da Yenişehir, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde bu faaliyeti aynı anda gerçekleştiriyoruz. Yıldırım Belediyesi'nin de desteği ve katılımı ile Cumalıkızık ve çevresinde temizlik etkinliği sürdüreceğiz. Bir gün içerisinde dünyayı vatandaşlar temizleyebilir diyoruz. Bu hedef ile çıktığımız yolda Cumalıkızık bölgesini 2-3 saat içerisinde tertemiz hale getireceğiz. Yapmak istediğimiz şey farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmek. Belediyelerimiz üzerine düşen temizlik çalışmalarını zaten yapıyor, fakat bu güzellikler insan eliyle kirletiliyor. Piknik yapmaya gittiğimiz alanların daha da temiz hale gelmesi için temizleyip bulunduğu gibi bırakılmasını istiyoruz. Umarım hassasiyeti yüksek toplum olma yolunda ilerleriz" dedi.

Kaynak: Bültenler