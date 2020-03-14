Yıldırımlı gençlerin yeni buluşma noktası
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Yıldırım, Görükle, Erikli, Bursa, Güncel

Yıldırımlı gençlerin yeni buluşma noktası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitapla buluşup güvenli bir ortamda ders çalışabilecekleri millet kıraathanesini Görükle'nin ardından Yıldırım Erikli Mahallesi'ne de kazandırdı.

14.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:33
Yıldırımlı gençlerin yeni buluşma noktası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitapla buluşup güvenli bir ortamda ders çalışabilecekleri millet kıraathanesini Görükle'nin ardından Yıldırım Erikli Mahallesi'ne de kazandırdı.


Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinin Erikli Mahallesi'nde Bursa Teknik Üniversitesi'ne yaklaşık 650 metre mesafeye bir millet kıraathanesi kazandırdı. Görükle'deki Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi'nin yoğun ilgi görmesi ve özellikle Bursa Teknik Üniversitesi'ne giden öğrenciler ile bölge halkının talepleri sonucu harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 850 metrekarelik alanı millet kıraathanesine dönüştürdü. Aynı zamanda bir kütüphane görevi de üstlenecek Yıldırım Millet Kıraathanesi, sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve güvenliği ile Yıldırımlı öğrencilerin yeni buluşma noktası oldu. Yıldırım'a değer katacak Millet Kıraathanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı.


Okuma evi


Kıraathanenin sözlük anlamının 'okuma evi, okuma yeri' olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30-35 yıl öncesine kadar bunu hakkıyla yerine getiren kıraathaneler bulunduğunu vurguladı. Devrin önemli edebiyatçıları, ilim ve fikir adamlarının uğrak yerleri olan bu kıraathanelerin devrin nabzının arttığı mekanlar olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet kıraathanelerini yaygınlaştırıp gençlerimizin daha nezih yerlerde verimli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. Zira geleceğimizi inşa edecek, bilgi ve donanıma sahip bir nesil yetiştirmek hepimizin vazifesi. Bildiğiniz üzere ilk Millet Kıraathane'mizi Görükle'de açmıştık. Açılışını yaptığımız millet kıraathanemiz de Bursa Teknik Üniversitesi'ne 650 metre mesafede yer alıyor. Aynı anda 300'e yakın kişinin yararlanabileceği millet kıraathanemiz 850 metrekarelik bir alana sahip. Gençlerimiz ve bütün vatandaşlarımız; kitapların arasında, sessiz, konforlu ve huzur içerisinde ilimle meşgul olabilir, ders çalışabilir, kitap okuyabilirler. Şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten fertler olmasını istiyoruz. Yıldırım Millet Kıraathanemizde düzenlenecek kültür-sanat programları, okur-yazar buluşmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları, seminerler, kurslar, eğitim programları Yıldırım'a ve Bursa'mıza zenginlik katacaktır. İki millet kıraathanesinin de yolda olduğu müjdesini vereyim: Birisi Merinos'ta, diğeri eski stadyumun yerine inşası devam eden millet bahçesi içerisinde yer alacak. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Onları da en kısa zamanda Bursalıların istifadesine sunmayı planlıyoruz. Böylesine güzide bir eseri Yıldırım ilçemize ve Bursa'mıza kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.


Emanetiniz ehil ellerde


Törene katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni döneme ilişkin birçok projeyi anlattığını ancak en çok dikkat çeken projelerin millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri olduğunu vurguladı. Bu iki projenin sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum için büyük önem taşıdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu hedef doğrultusunda Bursa'mızda da önemli yatırımlar yapılıyor. Atatürk Stadının oradaki millet bahçesi bitmek üzere. Yine yaklaşık 250 dönüm alan üzerindeki Vakıf Parkımız tamamlanmak üzere. Bundan sonra da devam edecek millet kıraathaneleri silsilesinin bir tanesini bugün Yıldırım'da açıyoruz. Biz Bursa'yı abad etmek için merkezi hükümetimizle, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Biliniz ki emanetiniz ehil ellerde. Bu toplumun genç beyinleri, bugün gelişmiş diye tabir ettiğimiz batıda doğan hangi yenilik varsa hepsini gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Yeter ki biz onlara bu imkanları sunalım" dedi.


Çavuşoğlu, gündemde olan corona virüsle ilgili olarak da Bursalıların gönlüne su serpti. Bursa'da corona virüs vakası bulunmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yetkili ağızlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.


Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da 21 yüzyılda sürekli bilgiye yatırım yapıldığını hatırlatarak, "Ülkemizde maalesef 2000'li yıllara kadar bu hassasiyet gözden kaçırıldı. Ancak AK Parti iktidarı sayesinde eğitim alanındaki eksiklikler bir bir giderildi. Hamdolsun üniversite sayılarındaki artışla birlikte, bugün dünyanın farklı ülkelerinden gençler Türkiye'ye gelip üniversite eğitim alıyor. Gençlerimize sağlıklı ders çalışma imkanı sunan bu mekanı kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Yıldırım'da Mayıs ayında uyumayan kütüphaneyi hizmete açacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle hayata geçirdiğimiz daha birçok projeyle, Yıldırım'da sosyal hayatın geliştiğini, şenlendiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.


Erikli Mahallesi Muhtarı Adem Rençber de mahallelerine kazandırılan millet kıraathanesi nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından açılı4ş kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra millet kıraathanesini gezip, ders çalışan gençlerle sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Manşet

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