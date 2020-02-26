Yıldırımlı gençlerin 'fikri' var

26.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:52

Eğitici ve bilgilendirici etkinlikleriyle Yıldırımlıların sosyal yaşamına renk getiren ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan programlar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 'Fikir Sanat Kulübü' ile lise öğrencilerinin ufkunu aydınlatıyor.

Yıldırım Fikir Sanat Kulübü ile gençlerin amaç ve hedeflerini belirlemelerine, kendi dönemlerine ait psikososyal sorunları ve çözüm yollarını görmelerine, her türlü bağımlılık konusunda bilinçlenmelerine, hayata estetik bir nazarla bakma kabiliyeti kazanmalarına yardımcı olan Yıldırım Belediyesi aynı zamanda bu seminerler ile öğrencilerin yaşadıkları şehri, ülkeyi bir medeniyet tasavvuru bağlamında tanımlamalarına olanak sağlıyor. Bu bağlamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliği ile alanında uzman isimleri lise öğrencileriyle buluşturan Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Fikir Sanat Kulübü etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Akif Hayta'yı, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya getirdi. Dr. Akif Hayta, genç dimağları 'Düşünme ve kendi gerçekleştirme metotları' konusunda bilgilendirdi. Öte yandan Yıldırım Fikir Sanat Kulübü'nün bir diğer etkinliğinde, Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine önemli bilgiler aktardı. Mengüşoğlu, öğrencilere Necip Fazıl Kısakürek'in düşünce dünyası ve sanat görüşü konusunda bilgiler verdi. 12 hafta sürecek eğitimlerde farklı okulların öğrencileri seçkin akademisyen ve yazarlarla bir araya gelmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler