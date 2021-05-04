Yıldırımlı gençlere modern merkez
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Yıldırımlı gençlere modern merkez

Yıldırımlı gençlere modern merkez
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde, vatandaşların mağdur olmaması için sosyal destek, sağlık hizmetleri ve temizlik çalışmalarına ağırlık veren Yıldırım Belediyesi, ilçeye değer katacak vizyon projelere de devam ediyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde, vatandaşların mağdur olmaması için sosyal destek, sağlık hizmetleri ve temizlik çalışmalarına ağırlık veren Yıldırım Belediyesi, ilçeye değer katacak vizyon projelere de devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçeye kazandıracağı Karapınar Gençlik Merkezi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinde yaşayan gençlere hitap edecek proje 5 bin 246 metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. Bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel salonlar, derslikler, kütüphane, spor salonu, soyunma odaları, abdesthane, mescit ve kafeterya bulunduracak olan modern tesis Yıldırımlı gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak.

Karapınar Gençlik Merkezi'nin ilçeye değer katacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da, fiziki dönüşümle birlikte sosyal ve kültürel dönüşümü de sağlamayı hedefliyoruz. İlçemize kütüphaneler, okuma salonları, kültür merkezleri, sosyal yaşam merkezleri kazandırarak, kültürel dönüşümün zeminini oluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Yıldırım'a kazandıracağımız Karapınar Gençlik Merkezi de bu doğrultuda hayata geçirilen projelerden biri. Değirmenönü-Karapınar bölgesinde çocuk ve genç nüfusu oldukça fazla. Tesisin açılışı ile birlikte buradaki çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam kalitesi yükselecek, sosyal imkanları artacak. Merkez bünyesinde hizmet verecek mesleki programlar, derslikler, eğitimler ile gençlerimiz geleceğe daha iyi şekilde hazırlanacaklar. Çalışmaların devam ettiği merkezde beton işleri büyük ölçüde tamamlandı. Çatı kapatma işleri de devam ediyor. Karapınar Gençlik Merkezimizin açılışı inşallah Aralık ayında gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırımlı gençlere modern merkez
Yıldırımlı gençlere modern merkez
Yıldırımlı gençlere modern merkez
Yıldırımlı gençlere modern merkez
Yıldırımlı gençlere modern merkez
Yıldırımlı gençlere modern merkez

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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