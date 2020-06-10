Yıldırımlı gençler kıraathane ile buluştu
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Yıldırımlı gençler kıraathane ile buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin kitapla buluşup, aynı zamanda konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri için 14 Mart'ta hizmete açılan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bir iki gün sonra kapılarını kapatan Yıldırım Millet Kıraathanesi, normalleşme...

Yıldırımlı gençler kıraathane ile buluştu
10.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:52

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin kitapla buluşup, aynı zamanda konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri için 14 Mart'ta hizmete açılan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bir iki gün sonra kapılarını kapatan Yıldırım Millet Kıraathanesi, normalleşme döneminde gerekli tüm önlemlerin alınmasının ardından yeniden gençlere hizmet vermeye başladı.

Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde Bursa Teknik Üniversitesi'ne yaklaşık 650 metre mesafeye de bir millet kıraathanesi kazandırmıştı. Görükle'deki Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi'nin yoğun ilgi görmesi ve özellikle Bursa Teknik Üniversitesi'ne giden öğrenciler ile bölge halkının talepleri sonucu yapılan 850 metrekarelik millet kıraathanesi, hizmete açılışından bir iki gün sonra ise korona virüs tedbirleri kapsamında kapanmıştı. Aynı zamanda bir kütüphane görevi üstlenen, sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve güvenliği ile Yıldırımlı öğrencilere eşsiz bir imkan sunan Millet Kıraathanesi, normalleşme sürecinde tüm sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından kapılarını yeniden gençlere açtı.

Pandemi sürecindeki sokağa çıkma yasakları yüzünden evlerine hapsolan gençler, Millet Kıraathanesine yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafeye göre düzenlenen çalışma alanlarının tamamı neredeyse dolarken, Yıldırım Millet Kıraathanesi Pazar günleri dışında her gün saat 09.00 ile saat 21.00 arasında kesintisiz hizmet verecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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