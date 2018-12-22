Yıldırımlı Çocuklar Tarihini Gezerek Öğrendi

'Şehir Pasaportu' projesi kapsamında Yıldırımlı öğrenciler, tarih ve kültür şehri Bursa'nın değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Yıldırım'da eğitim gören 6. sınıf öğrencilerini Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'Şehir Pasaportu' projesi ile 6 bin 485 öğrenciyi tarihin merkezinde yolculuğa çıkardı.

Yıldırım Külliyesi, Emirsultan, Yeşil Camii, İslam Eserleri Müzesi, Ulucami, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Muradiye Külliyesi ve Cumalıkızık'ın yer aldığı gezilerde Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin yaşadıkları şehre aidiyet duygularını artıracak önemli bir çalışmaya imza atmış oldu. Öğrenciler, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını öğrenerek, bu coğrafyada iz bırakmış alimleri, arifleri, şehzadeleri ve padişahları daha yakından tanıdı.

Kaynak: Bültenler