Yıldırımlı çocuklar sağlıklı büyüyor Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin yanında olan Yıldırım Belediyesi, yarınların güvencesi çocukların sağlıklı yetişmeleri için destek hizmetlerini sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin 6 ay-3 yaş arası çocuklarına mama desteği gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, miniklerin yeterli beslenerek ek gıda takviyesiyle sağlıklı büyümelerini sağlıyor. Sütlaç, sütlü ek gıda, organik besin, organik pirinçli mama, organik sütlü yoğurtlu meyveli mama, organik bebek bisküvisi, organik bebek ekmeği, organik Akdeniz sebzeleri, organik erik püresi, organik meyve kokteyli, organik sütlaç ve organik domatesli tavuklu patates püresinden oluşan 12 farklı çeşitte mamanın dağıtıldığı proje kapsamında 3 günde bin 600 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına 20 bin adet mama dağıtımı gerçekleştirildi. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mama desteği çerçevesinde 70 bin adet mamanın dağıtılması planlanırken, çocukların yeterli beslenerek sağlıklı gelişimine katkı sağlanmış olacak.

'EVLATLARIMIZ EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ'

Gelecek nesillere huzurla ve güvenle yaşayacakları bir şehir oluşturmak için hizmet ederken, sağlıklı gelişimlerine de katkı sunmak için projeler ürettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Evlatlarımız bizlerin en büyük sorumluluğu. Onların geleceğe huzur ve güven içerisinde hazırlanmasını şehrimizde fiziki projelerimizle tesis ederken, sosyal destek çalışmalarımızla da her zaman yanlarında oluyoruz. Özellikle çocuklarımızın yeterli beslenerek sağlıklı gelişmeleri bizler için oldukça mühim. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarının mama desteğine ulaşması noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmayla yanlarında oluyoruz. Bugüne kadar bin 600 ailemizin çocukları için 20 bin mama desteği sağlarken, bu çalışmayı 70 bin adet mamaya ulaştırarak daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize yardımcı olacağız. Çocuklarımızın emaneti şehrimizi yönetirken, onların yeterli beslenebilmesi olmazsa olmazımız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler