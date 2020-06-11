Yıldırımın düştüğü tarlada 6 dönüm ekili arpa kül oldu
Bilecik"te arpa ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu koca tarla kül oldu.
11.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:59
Bilecik"te arpa ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu koca tarla kül oldu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde yağan gök gürültülü sağanak yağış sırasında Hicabı İleri'ye ait 6 dönümlük arpa tarlasına yıldırım düştü. Düştüğü yerde alevler bir anda yükselirken, yangını gören köylülerin büyük çabası sonrası yangın söndürüldü. 6 dönüm arpanın yanarak kül olduğu yangında alevlerin söndürülmesi tarla sahibine rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, alevlerin köye sıçramaması olası bir facianın önüne geçti. - BİLECİK
Kaynak: İHA