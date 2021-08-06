Yıldırımın düştüğü ormanlık alan yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırımın düştüğü ormanlık alan yandı

Yıldırımın düştüğü ormanlık alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Besni ilçesinin Sulvarlı Beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi vererek yangın yerine koştu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla alevler 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı orman yangınında çok sayıda meşe ağacı zarar gördü. - ADIYAMAN

Yıldırımın düştüğü ormanlık alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldırımın düştüğü ormanlık alan yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:14:59. #1.16#

title