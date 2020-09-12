Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
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Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

KARABÜK'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
12.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:07

KARABÜK'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Karabük merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de bölgeye gelerek, ekiplerin başlattığı söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

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