Yıldırımın çarptığı 15 yaşındaki çoban öldü Erzurum'un Tekman ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tekman ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Tekman ilçesinde ikamet eden İsa Yıldırım (15) arkadaşıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için Hasan Ağa Mezrası'na gitti. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle küçük çobana yıldırım çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekininin tüm müdahalelerine rağmen İsa Yıldırım kurtarılamadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA