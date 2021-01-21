Yıldırımdan zarar gören minare kontrollü yıkıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu zarar gören cami minaresi, iş makinelerince kontrollü yıkıldı.

Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Camii minaresine, bugün saat 04.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Minarede çatlak, camide de hasar oluştu. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra ibadete kapatılan caminin minaresi için teknik inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu, minare için yıkım kararı verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından iş makinelerinin yardımıyla minarenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım işlemi ile ilgili olarak bilgi veren İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, "Bilindiği üzere yıldırım düşmesi sonucu minaremiz zarar görmüştü. Teknik incelemeler sonucunda minarenin yıkılması kararı alındı ve karar uygulandı. Camimiz ibadete kapalı kalmaya devam edecek. Minarenin yapımı ve cami içerisindeki çalışmaların ardından camimiz yeniden ibadete açılacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı