Son dakika... Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "gri" kategoride arandığı tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "gri" kategoride arandığı tespit edildi

23.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:40
Son dakika... Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin

Son dakika gündem haberi... Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "gri" kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu 'Reber' kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "gri" kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu 'Reber' kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.

Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı. Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale gelen teröristlerden birinin, terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Son dakika... Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri' kategoride arandığı tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: '2020 yılı içerisinde bin 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir'
MSB: "2020 yılı içerisinde bin 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
MSB: '8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi'
MSB: "8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Fatih Artman Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Lance Stroll Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Medya Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "gri" kategoride arandığı tespit edildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 15:40:41. #1.14#
title