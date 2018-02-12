Yıldırım-Zaev Ortak Basın Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, "NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar 'stratejik ortak' diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz." dedi.

Başbakan Yıldırım ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Makedonya'nın isim tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, Makedonya'yı anayasal ismiyle tanıyan ilk ülkenin Türkiye'ye olduğunu yineleyerek, "Bir ülkenin isminin ne olacağına o ülke karar verir. Başka ülkelerin o ülkeye isim tayin etmesi çok büyük bir yanlışlık olur. Bütün bunlara rağmen bu konuyla ilgili Yunanistan'la yaşanan sorunların konuşarak, görüşerek, tatlılığa, bir suhuletle çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.

Komşu ülkelerin aralarındaki sorunları görüşerek halletmelerinin esas olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Komşumuz Yunanistan'la aynı fikirde olmadığımız konular var. Bunların çözümünde her zaman diyaloğu önemsiyoruz. Diyalog yolunu tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin operasyonları durdurması konusunda ABD'nin YPG/PKK'yı pazarlık unsuru olarak kullanabileceği" iddialarına yönelik bir soru üzerine, bu konuda Türkiye'nin tutum ve tavrının çok net olduğunu söyledi.

"Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine. İster PKK, ister YPG... Hangisi olursa olsun" diyen Yıldırım, "Bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğine tehlike teşkil ediyorsa sınırlarımız ötesinde ülkemizi tehdit edecek birtakım oluşumlar içinde oluyorlarsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. Bu sadece Türkiye'nin Türk vatandaşlarının huzuru için değil bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz." görüşünü kaydetti.

"Kirli pazarlık içinde olmayız"

Yıldırım, 3,5 milyon Suriyeli'nin canını kurtarmak, terör tehdidinden ve rejim baskısından kurtulmak için Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim amacımız, Fırat Kalkanı'yla Münbiç, Azez arasını nasıl temizlediysek Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve oradaki o bölgenin insanlarına tekrar topraklarına, yurtlarına dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. En büyük baş belasıdır.

NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar 'stratejik ortak' diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız."

Başbakan Yıldırım, HDP'nin hafta sonu yapılan kongresinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın afişlerinin salona asılması ve Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Biz terörü sonlandırmak için büyük mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, sivil vatandaşlarımız terör saldırılarıyla hayatını kaybediyor. Hal böyleyken, siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütüyle iç içe terör örgütünün baskısından kendisini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun, yapılan her türlü kanunsuz eylemin karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır. "

(Bitti)