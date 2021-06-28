Yıldırım: "Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen üretimimiz arttı"
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Yıldırım: "Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen üretimimiz arttı"

Yıldırım: 'Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen üretimimiz arttı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 yılının ilk yarısında pandemi şartlarına rağmen üretim rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini ifade ederek, "Üretim, istihdam ve ihracat üçgenindeki hızlı yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 yılının ilk yarısında pandemi şartlarına rağmen üretim rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini ifade ederek, "Üretim, istihdam ve ihracat üçgenindeki hızlı yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 2008 yılında faaliyete geçen, 150 çalışanıyla 65 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdüren Yılbor Boru'nun Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, üretim ve hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, "2019 yılına baktığımızda ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40'lık bir paya sahipken, 2020 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. 2021 yılının ilk yarısında da ihracattaki artışımızı sürdürüyoruz. Öncelikli ihracat hedefimiz 2023 yılında 50 ülkeye ihracat gerçekleştirmek ve 81 ilde bayi ağımızın oluşması. Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Üretim hacmimiz her geçen gün artış gösteriyor. Şu an bulunduğumuz alana ilave olarak yeni yatırımlar düşünüyoruz. Bunun için de Mersin'deki sanayi alanlarının çoğalması en büyük arzumuz. Yeni tesislerimiz ile birlikte hem istihdam hem üretim hem de ihracat rakamlarımızı yukarıya çekmek istiyoruz" diye konuştu.

"Mersin'e ilgi büyük"

Mersin sanayisinin her geçen gün daha hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığını da belirten Yıldırım, "Mersin olarak çok ciddi bir atılım içerisindeyiz. Başta Gaziantep olmak üzere, limanı olmayan illerden kentimize çok ciddi bir talep gözlemleniyor. Mersin'in bu hızlı yükselişine topyekun ayak uydurmamız lazım. Sivil toplum örgütleri, odaları, OSB'leri, kamu kurum ve kuruluşları ile Mersin işbirliği içerisinde olmalı. Halen yapımı devam eden birçok projemiz bulunuyor. Bunların tamamlanması ile birlikte Mersin bambaşka bir görünüme ve vizyona sahip olacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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