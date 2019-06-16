Yıldırım: "Yapacağımız projelerle 500 bin kişiye istihdam yaratacağız"
CANLI YAYIN: EKREM İMAMOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI! CANLI AKTARIYORUZ

Yıldırım: "Yapacağımız projelerle 500 bin kişiye istihdam yaratacağız"

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.

Kaynak: AA
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