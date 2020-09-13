Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu
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Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu

Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu
13.09.2020 01:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:13

Yıldırım ve şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu

KARABÜK - Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı.

İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı gökyüzünde hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA

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