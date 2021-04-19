Yıldırım ve Mudanya'da su kesintisi
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Yıldırım ve Mudanya'da su kesintisi

Yıldırım ve Mudanya'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa merkez ilçesi Yıldırım ve Mudanya'da yapılacak çalışmalar kapsamında sular kesintileri yaşanacak.

Bursa merkez ilçesi Yıldırım ve Mudanya'da yapılacak çalışmalar kapsamında sular kesintileri yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi, 6.Gazi Sokak, 2.Altın Sokak ile 2.Belde Sokak ve civarında 20/04/2021 - 17/05/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 20. Sokak ve civarında 20/04/2021 - 20/05/2021 tarihleri arasında, 10.00- 16.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Tedbirli olunması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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