Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi
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Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

26.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:33
Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi

'nın ve ilçelerinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi 4. Aslı Sokak, 3. İnci Sokak ile Gürsu İlçesi 4. Altın Sokak ve civarında 27.11.2019 - 26.12.2019 tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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