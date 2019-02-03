Yıldırım: "Ümraniye'de Önemli Projelerimiz Var"

İSTANBUL (İHA) –AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de önemli projeleri olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönem bunların damarlarını açarak ulaşımı daha rahat hale getirerek daha konforlu bir Ümraniye'ye, daha iyi bir Ümraniye'ye kavuşacağız" dedi. Yıldırım, TRT'nin yerini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığını ve buranın da millet parkı yapılacağını müjdeledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Bingöllü iş adamları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Ümraniye'de geçen dönemde birçok hizmet yapıldığını ve şehir kültürünü oluşturan yeni dokunuşlar yapılmasını gerektiğini ifade ederek, Ümraniye'de önemli projeleri olduğunu kaydetti. Yıldırım, "İstanbul'un nereden nereye geldiğini biliyoruz. Ümraniye'ye metro hattı geldi değil mi. Bir sene oldu geleli. Yani düşünsek hayal etsek belki de hiçbirimiz ne zaman geleceğini tahmin edemezdi. Ki buradan biniyorsunuz, birçok noktaya kısa sürede Üsküdar'a ve başka ilçelere geçebiliyorsunuz. Ayrıca dikey hatlarla Dudullu'dan Bostancı, Göztepe'den Kazım Karabekir, onu da inşallah iki durak daha ileri götürerek Hekimbaşı'na kadar götüreceğiz. Projeleri söyledik arkadaşlar da sağ olsunlar çalışıyorlar büyükşehirde. Yani baktığımız zaman Anadolu yakasının tamamını Beykoz hariç metro ile gezme imkanımız olabilecek" şeklinde konuştu.

Ümraniye'de yaşanan parklanma sorununa da değinen Yıldırım, "Önemli şeylerden bir tanesi de Ümraniye'de gördüğüm, müşahede ettiğim konulardan bir tanesi de, İstanbul'un da diğer yerlerinde, dünyadaki metropollerin de ana problemi olan ulaşım. Yani onunla birlikte parklanma. İnşallah önümüzdeki dönem bunların damarlarını açarak ulaşımı daha rahat hale getirerek daha konforlu bir Ümraniye'ye, daha iyi bir Ümraniye'ye kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bir de müjde veren Yıldırım, "Bununla birlikte yeşil bir Ümraniye. Biliyorsunuz millet parkları önemli, millet bahçeleri önemli. Birkaç tane yerde millet bahçesi yapmamız lazım. Vakıf başkanının söylediği proje ben size vereyim müjdesini. TRT'nin yerini büyükşehirimiz TRT'den aldı zaten. Orayı da şimdiden hayırlı olsun park yapacağız. Ben ciddi projelerin üzerine koyarak Ümraniye'de daha iyi yaşanılabilir, daha ferah, daha mutlu bir Ümraniye için önümüzdeki dönem, beş yıl daha yetkiyi verirseniz biz de canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA