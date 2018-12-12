Yıldırım: "Türkiye Bugün 3.6 Milyon Mülteciye, Göçmene Ev Sahipliği Yapmaktadır"

Yıldırım: "Türkiye Bugün 3.6 Milyon Mülteciye, Göçmene Ev Sahipliği Yapmaktadır"

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler" konulu sempozyumda konuşma yaptı.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler" konulu sempozyumda konuşma yaptı. -4-

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