Yıldırım: "Türkiye Bugün 3.6 Milyon Mülteciye, Göçmene Ev Sahipliği Yapmaktadır"
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler" konulu sempozyumda konuşma yaptı.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler" konulu sempozyumda konuşma yaptı. -4-