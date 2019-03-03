Yıldırım: "Turizm Yatırımlarını Hem Ağva'da Hem Şile'de Arttıracağız"
- Programdan detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.
- Programdan detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.
Kaynak: AA