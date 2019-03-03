Yıldırım: "Turizm Yatırımlarını Hem Ağva'da Hem Şile'de Arttıracağız"

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu.

Kaynak: AA