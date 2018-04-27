Yıldırım: Toprak Bütünlüğümüze Göz Dikenin Gözünü Çıkarmayı Biliriz

Başbakan Yıldırım, "Şunu herkes bilmelidir; biz kimsenin düşmanı değiliz ama bizim toprak bütünlüğümüze, ay yıldızlı bayrağımıza, 780 bin kilometrekare toprağımıza, 81 milyonun kardeşliğine göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz." dedi.