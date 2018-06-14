Yıldırım, Sultanbeyli'de Halka Hitap Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de, Türkiye üzerinde bir oyun oynandığını belirterek, "Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar, bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinde yapmak istiyorlar. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." dedi.

Yıldırım, Sultanbeyli'deki Kent Meydanı'nda halka hitabında, bakanlığı döneminde buraya üstgeçit ve yollar yaparak ilçenin trafiğini rahatlattıklarını söyledi.

Üsküdar-Ümraniye metrosunu açtıklarını, Çekmeköy metrosunun da ağustosta hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Yıldırım, Sancaktepe-Sultanbeyli metro çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Başbakan Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İstanbul içinde ikinci bağlantıyı Sultanbeyli'den yaptıklarını belirterek, Sultaneyli'nin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasını istediklerini kaydetti.

İstanbul'un kendilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdası olduğunu anlatan Yıldırım, 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdıklarını söyledi.

Yıldırım, yüksek hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin yapıldığını, 3. havalimanının inşasının devam ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yalova'ya gideceksiniz. Muharrem İnce, eskiden Körfez'i dolana dolana gidiyordu, dolandıkça başı dolanıyordu. Şimdi Muharrem İnce, bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyor diyor ki; 'Köprü pahalı.' Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Köprü olmazsa ne yapacaksın. İzmit'e gideceksin, Gölcük'e gideceksin, dolanacaksın, 3 saatte Yalova'ya gideceksin. Şimdi Yalova'dan atlıyorsun AK Parti'nin yaptırdığı köprüden geçiyorsun Sultanbeyli'ye 40 dakikada geliyorsun. Kullanırken ses yok, siyaset yaparken, 'Pahalı, niye yaptınız, niye ettiniz?' Olur mu böyle bir şey."

"Türkiye üzerinden bir oyun oynanıyor"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de, Türkiye üzerinden bir oyun oynandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu unutmayın. Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar, bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Burada açıkça söylüyorum. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar da 72 millet, biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk, savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barışta beraber kucaklaştık. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? O halde bırakın. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türklerin bayrağı var. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Onun için Kürt kardeşlerim bu oyunlara lütfen gelmeyin."

Çukur ve hendek siyasetini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kobani olaylarını hatırlayın. Milletin nasıl birbirine düşürdüklerini hatırlayın. 40 yıldır, her türlü melaneti yapan PKK'yı, bölücü terör örgütünü hatırlayın. Ülkemizin, güvenliğini bozmaya, milletimizin kardeşliğine zarar vermeye çalışan bütün şer odaklarına vereceğimiz en güzel cevap; 24 Haziran'da bir olmak, beraber olmak, diri olmak ve birlikte Türkiye olmaktan geçiyor."

(Bitti)