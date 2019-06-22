Yıldırım, Sivaslı iş adamları ile bir araya geldi (1)

Yıldırım, Sivaslı iş adamları ile bir araya geldi (1)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı iş adamları ile bir araya geldi.

Yıldırım, Sivaslı iş adamları ile bir araya geldi (1)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı iş adamları ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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