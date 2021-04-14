Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz"
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Yıldırım: "Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yıldırım: 'Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz'

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemiden kaynaklı olarak ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Sanayiciler olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemiden kaynaklı olarak ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Sanayiciler olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Yıldırım, "Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8.8 arttı. İçerisinde bulunduğumuz imalat sanayi sektörü endeksi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 arttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının neden olduğu pandemiden dolayı ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyoruz. Pandemi döneminde üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sanayiciler olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Ülke ekonomisini ayakta tutmanın yolu daha çok üretip, daha çok ihracat gerçekleştirmekten geçiyor. Bu anlamda devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışanların sağlığını tüm ekonomik koşulların önünde tutup, önlemleri de üst seviyede tutarak çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında üretim hatlarında ciddi yavaşlama ve durma söz konusu. Bu krizi fırsata çevirerek ihracatta kırdığımız rekorlara devam etmeli ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Bu zorlu süreçlerde üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünü ayakta tutan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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